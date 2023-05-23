كأس الجزائر: "الفاف" ترد

جددت الاتحادية الجزائرية لكرة لقدم تأكيدها أن تقنية "الفار" ستستعمل في نصف نهائي كأس الجمهورية المقرر يومي الجمعة والسبت المقبلين، في رد على احتجاجات رئيسي شبيبة الساورة ونجم مقرة إثر نقل المواجهتين إلى ملعبي ميلود هدفي بوهران وحملاوي بقسنطينة.

وجاء في بيان الهيئة الكروية، اليوم الثلاثاء :"تذكّر لجنة كأس الجمهورية بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أنه وفقا للقرارات المتخذة في مختلف اجتماعات المكتب الفيدرالي، سيتم خوض مباريات نصف نهائي كأس الجمهورية في ملاعب تستوفي المعايير التي تسمح باستخدام تقنية الفار".

وأكدت "الفاف" أن استخدام هذه التقنية هو جزء من مشروع لتطوير التحكيم في الجزائر، حيث تم اتخاذ قرار استعمالها في نصف نهائي الكأس خلال اجتماع المكتب الفيدرالي بتاريخ 9 ماي 2023، أي قبل إجراء مباريات ربع نهائي كأس الجزائر (12 و13 ماي 2023).

وأضاف ذات البيان: "كما تحصلت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على تصريح من 'الفيفا' لاستخدام تقنية الفيديو خلال نصف نهائي كأس الجزائر في الملاعب التي استضافت مباريات 'شان 2022' وكأس إفريقيا للناشئين 2023".

وكان رئيس شبيبة الساورة، محمد زرواطي، ورئيس نجم مقرة، عز الدين بن ناصر، قد هددا بمقاطعة نصف النهائي في حال إصرار لجنة الكأس قرار نقل المواجهتين إلى وهران وقسنطينة.

وتستضيف شبيبة الساورة منافستها جمعية الشلف يوم الجمعة بملعب "ميلود هدفي" بوهران (سا 18:00) فيما يتنقل شباب بلوزداد يوم السبت (18:00) إلى ملعب "الشهيد حملاوي" بقسنطينة، لمواجهة نجم مقرة.

وكان من المقرر أن يدور اللقاءان بملعب "الإخوة بوشليق" بمقرة و"20 أوت 1955" ببشار، قبل أن يتم تحويلهما بسبب عدم توفر هذين المرفقين على المعايير المطلوبة لاستعمال تقنية الفيديو المساعد (الفار) الذي سيتم استعمالها لأول مرة.