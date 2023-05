Le président Tebboune visite le siège historique de la mairie de Lisbonne

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a visité mardi le siège historique de la mairie de Lisbonne où la clef de la ville lui a été remise.

A son arrivée à la place de ce site historique où a été fondée l'antique ville de Lisbonne et avant d'écouter les hymnes nationaux des deux pays, le Président Tebboune a été reçu par le maire de Lisbonne qui lui a remis la clef de la ville et donné des explications exhaustives sur les différentes étapes historiques de la région devenue aujourd'hui la capitale politique du Portugal.

Le président de la République a signé sur place le livre d'or de la mairie.

Dans une allocution à cette occasion, le Président Tebboune s'est dit fier de visiter Lisbonne, qu'il a qualifiée de "capitale de l'histoire, de la culture et de la modération".

Il a ajouté que Lisbonne, dont l'histoire "remonte à l'époque préhistorique, fut la citadelle des arabes. Elle est également connue à travers ses célèbres navigateurs à travers le monde, comme Vasco de Gama".

Le Président Tebboune a évoqué les caractéristiques de la ville de Lisbonne "alliant modernité et histoire antique" estimant qu'"elle est le témoin de l'édification de la République du Portugal et a toujours été une capitale cosmopolite".

Il a en outre évoqué le patrimoine commun aux deux pays, un patrimoine, a-t-il dit, "dont nous partageons les repères et qui symbolise notre histoire profonde".

Le président de la République a appelé "à l'intensification des relations de coopération entre Lisbonne et Alger à travers le jumelage des deux villes pour échanger les expertises en matière de modernisation".