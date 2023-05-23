آخر حصيلة لفيروس كورونا في الجزائر

سُجلت، اليوم الثلاثاء، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) مع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل مريضان (2) للشفاء.

وجاء في بيان لوزارة الصحة، أن إجمالي عدد الإصابات 271.825 حالة، ومجموع المتماثلين للشفاء 183 ألف و40 حالة فيما بقي عدد الوفيات مستقرا عند 6 آلاف و881 حالة.

وأضاف ذات المصدر أنه لم يتم تسجيل أي مريض في العناية المركزة.

وأوصت وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، ودعتهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما شددت أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.