Coupe d'Algérie: Précisions de la FAF sur la VAR

La Fédération algérienne de football a obtenu l’autorisation de la FIFA pour l’utilisation de la VAR lors des demi-finales de la Coupe d’Algérie Mobilis 2023 dans les stades ayant abrité les matchs du CHAN 2022, Algérie 2022 et de la CAN U17, Algérie 2023, et ce suite à la requête introduite par la CAF.

De ce fait, les deux matches opposant la JS Saoura à l’ASO Chlef et le NC Magra au CR Belouizdad se déroulent avec la technique de la VAR.

A ce titre, la FAF a tenu à rappeler que cette décision a été prise depuis longtemps, en réponse aux intentions des responsables de la Saoura ainsi que Magra de boycotter les demies-finales en raison de la décision de les programmer en dehors de leurs stades.

La JS Saoura recevra l'ASO Chlef vendredi au stade Miloud Hedfi à Oran, à 18h, alors que le CR Belouizdad se déplacera samedi à 18h au stade du martyr Hamlaoui à Constantine pour affronter le NC Magra.

Il était prévu que les deux matchs se jouent au stade des frères Boucheligue à Magra et au stade du 20 Aout 1955 à Béchar, avant qu'ils ne soient transférés, pour l'absence des normes requises pour l'utilisation de la technique du VAR dans ces deux stades.