سقوط طفل من الطابق الثاني بعين الدفلى

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية عين الدفلى ممثلة في وحدة العبادية اليوم الثلاثاء، لإنقاذ طفل سقط من الطابق الثاني ببلدية العبادية في عين الدفلى.

وبحسب بيان لذات المصالح فإن الضحية يبلغ من العمر 4 سنوات ، سقط من شرفة مسكنهم الواقع في الطابق الثاني، بعمارة بحي 100 مسكن، المجاور لمتوسطة العربي التبسي ببلدية العبادية.

وأصيب على مستوى الرأس والعين اليسرى، وتم إسعافه وتحويله إلى مستشفى سيدي بوعبيدة بالعطاف.

وفتحت مصالح الأمن تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الحادث، وعليه مصالح الحماية المدنية تنصح وتدعو المواطنين والأولياء لمراقبة أطفالهم تفاديا لمثل هذه الحوادث الخطيرة.