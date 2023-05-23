من تيبازة .. انطلاق رالي "اكتشاف الجزائر"

انطلقت، اليوم الثلاثاء، من تيبازة فعاليات الطبعة الأولى من رالي "إكتشاف الجزائر" بمشاركة 28 دراجا (ذكور و إناث) يمثلون إلى جانب الجزائر، كلا من تونس و ليبيا و المملكة العربية السعودية.

وسيقطع المشاركون في هذا الرالي الذي تنظمه الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية بالتنسيق مع وزارة الشباب و الرياضة، على مسافة 1000 كلم، مسارا سياحيا على خمسة مراحل منها الطريق الوطني رقم 11 و هو طريق بحري سياحي يتميز بمناظره الطبيعية الخلابة على غرار مسار "تيبازة- مستغانم 260 كلم" و مسار "مستغانم-وهران 220 كلم" الذي سيكون ضمن برنامج غد الأربعاء.

التظاهرة ستتواصل الخميس المقبل بإجراء المرحلة الثالثة من وهران إلى الجزائر العاصمة عبر الطريق السريع شرق-غرب 410 كلم حتى يتمكن المشاركون الأجانب من التعرف على الهياكل القاعدية للجزائر.

وحسب برنامج التظاهرة ، سيختتم الرالي بالمرحلتين الرابعة و الخامسة يومي الخميس و الجمعة، بجولات سياحية و بتنظيم معرض لأكسسورات الدراجات النارية و استعراض لأزيد من 1000 دراجة، حسب برنامج التظاهرة.

ووفقا لما ذكرته لوأج مساعدة رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضة الميكانيكية، بن مسعود أسما ، سيشارك في هذا الحدث الرياضي أيضا دراجون من قيادة الدرك الوطني و المديرية العامة للأمن الوطني بإعتباره رالي "انضباط" حيث حددت اللجنة التقنية للتظاهرة متوسط سرعة الدراجين ما بين 50 و 60 كلم في الساعة إلى جانب فرض احترام ضوابط السير على الطريق و الالتزام بالتباعد و منع التجاوز و ذلك لضمان احترام القانون والسلامة المرورية في كامل مراحل التظاهرة.

وتتخلل مختلف مراحل هذا الرالي زيارات لمختلف المناطق الطبيعية والسياحية و الشواهد الأثرية التي تتميز بها الجزائر، حسبما أكده والي تيبازة، أبو بكر الصديق بوستة، لدى إشرافه على إنطلاق التظاهرة، حيث أبرز رمزية مشاركة فريقي الأمن و الدرك الوطنيين لضمان السلامة المرورية.

ودعا الوالي في هذا الصدد، مسؤولي مختلف الاتحاديات الرياضية لاسيما منها الرياضات الميكانيكية لتنظيم و تنويع مثل هذه المبادرات بولاية تيبازة السياحية و من خلالها الترويج لوجهة الجزائر، مبديا إستعداد مصالحة لمساعدة و مرافقة كل المبادرات التي من شأنها تقديم الإضافة اللازمة خاصة في مجال السلامة المرورية.