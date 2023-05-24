النعامة: توزيع 80ألف قنطار من الشعير على الموالين

أكد مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالنعامة "شريفي بومدين" في لقاء ب الخبر أنه تم توزيع 80ألف قنطار من مادة الشعير العلفي على ما يقارب 2300موال على مستوى الأربع وحدات التي تم فتحها بالولاية منذ بداية السنة الجديدة، مضيفا أن عملية التوزيع تخضع لعملية تنسيق بين مديرية المصالح الفلاحية والغرفة الفلاحية والتعاونية التي تصلها قوائم الموالين المعنيين بالاستفادة بصفة منتظمة، كما أشار مصدرنا إلى أن فتح هذه التعاونية وانفصالها عن الوحدة الأم بسعيدة يعد مكسبا هاما للمنطقة ذات الخصوصية الرعوية حيث أنهى متاعب الموالين لا سيما ما تعلق بدراسة انشغالاتهم ، كما سيمكن هذا الإنجاز من استقبال المحاصيل الزراعية لموسم الحصاد والدرس 2022\ 2023 الذي جهزت له التعاونية ست آلات حصاد.

وحسب مدير التعاونية دائما، فإن عملية الإحصاء ساعدت كثيرا على التحكم في توزيع مادة الشعير لأنها طهرت الطفيليين على القطاع وأنهت الكثير من الممارسات التي شاعت ورسمت أرقاما خيالية هدفها الاستحواذ على أكبر حصة من هذه المادة وبأية وسيلة كانت.

وتخص عملية دعم الموالين بمادة الشعير العلفي النعاج وأنثى الماعز فقط إلى جانب الخيول والجمال، كما أن تموين الوحدة بهذه المادة يتم من خلال الديوان الجزائري المهني للحبوب "أويسي".

ويبقى نشاط التعاونية مستمرا سواء من حيث التفريغ للحفاظ على المخزون أو من حيث توزيع المادة على الموالين لمساعدتهم على تجاوز فترة الجفاف والحفاظ على نشاط التربية الحيوانية.

ولم يتردد مدير التعاونية لتوجيه تشكراته إلى والي الولاية الذي يهتم كثيرا بفئة الموالين وانشغالاتهم ويقف على أمور التعاونية، وكل الشركاء على المستويين المحلي والوطني.