مولودية الجزائر: بيان من إدارة النادي

نشرت إدارة مولودية الجزائر، خلال الساعات القليلة القادمة بيانا تندّد فيه بالاستعمال غير القانوني لشعار الفريق.

وجاء عبر الصفحة للفريق على الفايسبوك: "تعلِمُ إدارة نادي مولودية الجزائر أنصار الفريق الأوفياء أنها لن تتسامح مع أي استعمال غير قانوني لشعار الفريق، وتؤكد إدارة " العميد" بمعية النادي الهاوي أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي طرف مهما كانت صفته يستخدم شعار المولودية لأغراض تجارية أو لأي غرض آخر".

وختم البيان:" كما تؤكد أنها ستتابعه قضائيا وستسلك كل السبل القانونية إلى غاية استرجاع حق الفريق وجبر الأضرار الناتجة عن مثل هذه الأفعال".

يذكر أن رديف فريق مولودية الجزائر، تأهل إلى نهائي كأس الرابطة عقب فوزهم على الجار اتحاد الجزائر بهدفين دون رّد.