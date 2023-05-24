حجز قناطير من السكر موجهة للخلط مع الخرسانة

تمكنت عناصر فرقة حماية البيئة للدرك الوطني بالجزائر العاصمة من حجز كمية معتبرة من مادة السكر المدعم، وذلك في إطار المراقبة العامة للإقليم ومن أجل مكافحة ظاهرة المضاربة بالسلع الأساسية ذات الاستهلاك الواسع وحماية المستهلك.

وأوضح بيان للدرك الوطني، أن "العملية جاءت بعد ورود معلومات مؤكدة للفرقة مفادها قيام شركة مختصة في الإنتاج الصناعي لمنتجات الخرسانة يقوم أصحابها باقتناء وتخزين مادة السكر المدعم واستعماله كبديل لمادة كيمائية في صناعة المضافات على الخرسانة".

وتمت مداهمة الشركة بعد استيفاء الإجراءات القانونية وإخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا بالتنسيق مع أعوان التجارة لولاية الجزائر، يضيف المصدر

وحجزت عناصر الدرك الوطني 11250 كغ من مادة السكر و34000 لتر من مادة المضاف الخرساني المصنوع من السكر، كما تم توقيف 4 أشخاص متورطين في القضية حسب البيان.