توقيف 12 داعما للإرهاب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (12) عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، نفذت خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 ماي 2023، عديد العمليات، حيت أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (83) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (06) قناطير و(42) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (236631) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وإن ﭭزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (1028) شخصا وضبطت (20) مركبة و(164) مولدا كهربائيا و(176) مطرقة ضغط و(04) أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (19) شخصا آخر وضبط مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف و(07) بنادق صيد، بالإضافة إلى (11) قنطار من مادة التبغ و(4362) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، يضيف البيان.

وفي نفس السياق، أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (68268) لتر بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف، فيما تم توقيف (723) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.