بوردو يريد الاستثمار في وضعية لاعب " الخضر"

كشف تقرير فرنسي، أن سقوط نادي نانت إلى دوري الدرجة الثانية سيلغي عملية الانتقال النهائي للدولي الجزائري آندي ديلور إلى الفريق.

ووفق لـ " lequotidiendusport"، فإن صرف النظر عن ديلور الذي كلف خزينة فريق " الكناري" 5 ملايين يورو سيفسح المجال لفريق آخر من أجل انتدابه في حال عودته نهاية هذا الموسم إلى " الليغ1".

المصدر ذاته، أكد أن نادي بوردو، ثاني ترتيب دوري الدرجة الثانية والذي يحتل مركز الوصافة برصيد 69 نقطة وبفارق نقطتان عن المتصدر لوهافر، يريد ضم ديلور الذي لم تكن تجربته مع نانت في مستوى الآمال والتطلعات.

ومن المنتظر أن يلتقي الطرفان، في بداية جوان المقبل خاصة وأن مسؤولو بوردو يريدون تدعيم التعداد بلاعب متمرّس في حال صعودهم.

وأضاف" lequotidiendusport "، أنه تم بالفعل إجراء اتصالات أولية بين الطرفين، لكن بوردو يود أن يكون مبلغ التحويل مخفضًا.

يذكر أنه لم يتبق سوى عام واحد من العقد الذي يربط ديلور بنيس، إلا أنه مهتم بالتحدي، واتفق الجميع على الاجتماع في بداية شهر جوان، حيث سيتم معرفة هوية الصاعدين والنزلين في الدوري الفرنسي.