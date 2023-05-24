الرئيس تبون يدعو المستثمرين البرتغاليين إلى إقامة شراكات مع نظرائهم الجزائريين

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال إلقائه كلمة أمام المتعاملين الاقتصاديين، اليوم الأربعاء، أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر ويحمي المستثمرين .

ودعا الرئيس تبون خلال أشرافه على أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري – البرتغالي، المستثمرين البرتغاليين إلى إقامة شراكات مع رجال الأعمال الجزائريين في الجزائر .

وقال الرئيس إن الاقتصاد الجزائري المتعافي من الديون يهدف إلى خلق المزيد من مناصب الشغل.

كما أشار رئيس الجمهورية، الى أن الجزائر تسعى إلى تطوير شراكتها في مجال الطاقات المتجددة.