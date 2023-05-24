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الرئيس تبون يدعو المستثمرين البرتغاليين إلى إقامة شراكات مع نظرائهم الجزائريين

مال و أعمال
24 ماي 2023 ()
ف.ن
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أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال إلقائه كلمة أمام المتعاملين الاقتصاديين، اليوم الأربعاء، أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر ويحمي المستثمرين .

ودعا الرئيس تبون خلال أشرافه على أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري – البرتغالي، المستثمرين البرتغاليين إلى إقامة شراكات مع رجال الأعمال الجزائريين في الجزائر .

وقال الرئيس إن الاقتصاد الجزائري المتعافي من الديون يهدف إلى خلق المزيد من مناصب الشغل.

كما أشار رئيس الجمهورية، الى أن الجزائر تسعى إلى تطوير شراكتها في مجال الطاقات المتجددة.

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