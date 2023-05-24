آخر الأخبار
إشتراك دخول
°C

توقيع عدة اتفاقيات بين الجزائر والبرتغال

مال و أعمال
24 ماي 2023 ()
ف.ن
0 قراءة
+ -

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء، رفقة الوزير الأول البرتغالي أنطونيو كوستا، على مراسم التوقيع على عدة اتفاقيات شراكة بين البلدين، من بينها:

*مذكرة تفاهم بين الجزائر والبرتغال في مجال الحكومة الرقمية والتحديث الإداري

* برنامج التبادل الثقافي بين الجزائر والبرتغال للفترة من 2023 إلى 2025

* إعلان نوايا لتعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر والبرتغال

*مذكرة تفاهم بين الجزائر والبرتغال حول المؤسسات الناشئة   

كما يجري رئيس الجمهورية في هذه الأثناء محادثات رفقة الوزير كوستا، بحضور وفدي البلدين بمقر الوزارة الأولى البرتغالية.

مواضيع ذات صلة
الأكثر قراءة

  • كأس الجزائر: "الفاف" ترد

    4735 قراءة

  • أهم ما ورد في التصريح ...

    4062 قراءة