Signature de plusieurs accords par l'Algérie et le Portugal

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune et le premier ministre portugais Antonio Costa ont présidé la signature de plusieurs accords de partenariat entre les deux pays, notamment:

Un mémorandum d'entente entre l'Algérie et le Portugal dans le domaine de la numérisation et la modernisation administrative.

Un programme d'échange culturel entre l'Algérie et le Portugal allant de 2023 à 2025.

Une déclaration d'intention de renforcement de la coopération bilatérale entre l'Algérie et le Portugal.

Un mémorandum d'entente entre l'Algérie et le Portugal sur les entreprises émergentes.

Le président de la République s'est notamment entretenu avec le premier ministre portugais en présence des délégations des deux pays au siège du premier ministère du Portugal.