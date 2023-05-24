الجلفة: المستفيدون من التجزئات الاجتماعية بالبيرين يحتجون

نظم، صبيحة اليوم الأربعاء، العشرات من المستفيدين من التجزئات الاجتماعية حصة 339 قطعة ببلدية البيرين شمال شرق الجلفة وقفة احتجاجية أمام مقر الدائرة من أجل لفت انتباه السلطات قصد التدخل الفـوري لحل مشكلتهم المتمثلة في استفادتهم فوق مستثمرة فلاحية

وذكر المعنيون في رسالتهم "أنه يوم 19 ماي 2022 أفرجت السلطات المحلية عن قائمة المستفيديـن من التجـزئات الاجتماعية 339 حصة وتم إجراء القرعة بتاريخ : 24 جـوان 2022 حيث تعرف كل مستفيد من مكان تجزئته بمنحه شهادة الاستفادة كل حسب موقعه مضيفين أنه بداية شهر سبتمبر قاموا بدفع تكاليف التوتيد بالوكالة العقارية بالبيرين، ليتفاجأوا بوجود مشكل نزاع عقاري يتمثل في تداخل التجزئات العقارية ومستثمـرة فلاحيـة علما أنه تم اختيار الأرضية الخاصة بإنجاز التجـزئات قبل منح المستثمـر عقـد الامتياز لمدة تفـوق الشهـرين وبعـد اتصالهم برئيس المجلـس الشعبي لبلدية البيــرين الذي بدوره أكد لهم أن المشكل سيحل في أقرب الآجال لكن دون جدوى

وناشد المحتجون والي الولاية بالتدخل من أجل حل مشكلتهم بعد مضي على استفادتهم أزيد من عام وذلك بالإسراع في منحهم العقود ورخص البناء لمباشرة عملية بناء سكناتهم، لان مصاريف الكراء أرهقت كاهلهم، وأغلبيتهم من ذوي الدخل المحدود

للإشارة تم اختيار أرضيـة التجزئات الاجتماعيـة بتاريخ: 15 أكتوبر 2014 وتقع في موقـع حضري تم تهيئته بقنوات الصرف الصحي والماء، بجوار عدة مؤسسات وإدارات عمومية (مركب رياض، مـركز للتكوين المهني، مسجد، تجزئات عقارية د، وسكنات اجتماعية.