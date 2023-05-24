أمن برج بوعريريج يحجز 1377 قرص مهلوس

قدمت فرقة البحث والتدخل التابعة لمصلحة الشرطة الفضائية بأمن برج بوعريريج أمس متهمين بتهمة حيازة المؤثرات العقلية ذات منشأ أجنبي موردة إلى التراب الوطني عن طريق التهريب قصد البيع بطريقة غير مشروعة.

تعود القصية إلى استغلال معلومات حول ترويج أحد المهمين للمؤثرات العقلية، قامت إثرها الفرقة بوضع خطة محكمة والترصد للمشتبه به، أين تم توقيفه متلبسا رفقة مشتبه به آخر على متن مركبة، حيث تم ضبط 1377 كبسولة ذات منشأ أجنبي داخل المركبة بعد استكمال الإجراءات القانونية قدما المشتبه بهما أمام النيابة المحلية برأس الوادي التي أحالتهما على المحاكمة وفق إجراءات المثول الفوري ليتم إيداعهما بالمؤسسة العقابية.