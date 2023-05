Un génocide routier à Médéa

Les unités de la protection civile sont intervenues cet après-midi suite à un accident de la circulation dangereux, une collision entre deux voitures, qui a eu lieu au niveau de la route nationale n°1 au lieudit "Esbaa", dans la commune de Kasr El Bokhari.

L'accident a fait quatre morts, dont deux enfants âgés de 4 et de 5ans et leurs parents 41 et 43 ans.

Les victimes sont originaires de Khemis Miliana, dans la wilaya d'Ain Defla.

Trois personnes ont, également, été blessées dans cet accident, âgées entre 40 et 60ans.

Les victimes ont été transférées à la morgues et les blessés à l'hôpital de Kasr El Bokhari.