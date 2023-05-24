هذا هو عدد البطاقات الذهبية المتداولة في الجزائر

كشفت وزارة البريد والمواصلات السلكية والاسلكية، اليوم الأربعاء، عن عدد البطاقات النقدية الذهبية المتداولة في الجزائر.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن عدد البطاقات الذهبية قد بلغ 11 مليون بطاقة متداولة، بعد أن كان هذا العدد لا يتجاوز 6 ملايين بطاقة في بداية سنة 2020.

وأضاف البيان أن "تعميم استعمال البطاقة النقدية يعتبر أحد الشروط الأساسية لترقية الدفع الالكتروني، إضافة إلى البنية التحتية اللازمة على غرار المنصة النقدية لبريد الجزائر والمطابقة للمعايير الدولية المتعلقة بالمعاملات المالية النقدية، إضافة إلى الوسائط والقنوات المتعددة والمتاحة التي تسمح بالولوج إلى خدمات الدفع الالكتروني".

وأكدت الوزارة أنه "يمكن لحاملي البطاقة النقدية الذهبية والبطاقة البنكية على حد سواء استعمال وسائل السحب والدفع لبريد الجزائر والبنوك، وهذا في إطار اتفاقية التعامل البيني بين منصتيهما النقديتين".