ميلة: عواصف رعدية تغرق عدة بلديات

شهدت ولاية ميلة عواصف رعدية ليلة الأربعاء وظهيرة اليوم عواصف رعدية محملة بأمطار وبرد، تسببت في فيضانات وغرق شوارع بأكملها.

كما تسببت الأمطار والسيول في تسرب المياه إلى منازل وذلك علىً مستوى عدد من بلديات ولاية ميلة، لا سيما الواقعة بجنوب الولاية على غرار شلغوم العيد، تاجنانت وادي العثمانية، التلاغمة ووادي سقان، ولعل بلدية شلغوم العيد كانت أكثر البلديات تضررا بمياه الأمطار، حيث غرقت العديد من الشوارع وتحولت إلى بحيرات شلت حركة المرور بها بالمركبات.

كما شهدت بلدية وادي سقان هي الأخرى فيضانات، حيث غمرت مياه الأمطار الشوارع وشلت الحركة بشكل شبه كلي.