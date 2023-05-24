طرق مغلقة بسبب التقلبات الجوية

أعلنت مصالح الدرك الوطني عن الطرق المقطوعة بعدة ولايات بسبب التقلبات الجوية الأخيرة.

وأوضح ذات المصدر أن ارتفاع منسوب المياه أدى إلى غلق الطريق الولائي رقم 48 في شطره الرابط بين بلديتي مشيرة وبئر الشهداء بولاية ميلة.

وحسب ذات البيان فإن الطريق الوطني رقم 100 في شطره الرابط بين بلديتي شلغوم العيد وتلاغمة، ولاية ميلة، مغلق أيضا بسبب ارتفاع منسوب المياه. كما أدى ارتفاع منسوب المياه إلى غلق الطريق الولائي رقم 06 في شطره الرابط بين بلديتي الحرملية وأولاد زاوي، الطريق الوطني رقم 10 في شطره الرابط بين بلديتي عين فكرون وأم البواقي والطريق الولائي رقم 05 في شطره الرابط بين بلدية عين الديس والطريق الوطني رقم 10 بولاية أم البواقي.

أما بالنسبة لولاية سطيف، أدى ارتفاع منسوب المياه إلى غلق الطريق الوطني رقم 78 على مستوى أولاد رشيد ببلدية عين آزال. كما تم تسجيل صعوبة في السير بالطريق الوطني رقم 102 على مستوى مفترق الطرق عين آركو ببلدية تاملوكة بسبب ارتفاع منسوب المياه.

ونصحت ذات المصالح مستعملي الطريق بتوخي بالحيطة والحذر وعدم المغامرة في قطع الطرق المغلقة بسبب ارتفاع منسوب المياه.