كأس الجزائر: انطلاق عملية بيع التذاكر

انطلقت، اليوم الأربعاء، عملية بيع تذاكر مقابلتي نصف نهائي كأس الجمهورية المقررتين يومي الجمعة والسبت.

وبدأت العملية مساء اليوم عبر منصة "تذكرتي"، حيث حدد سعر التذكرة الواحدة في المقابلتين بمبلغ 500 دج.

تستضيف شبيبة الساورة منافستها جمعية الشلف يوم الجمعة بملعب "ميلود هدفي" بوهران (سا 18:00) فيما يتنقل شباب بلوزداد يوم السبت (18:00) إلى ملعب "الشهيد حملاوي" بقسنطينة، لمواجهة نجم مقرة.

وكان من المقرر أن يدور اللقاءان بملعب "الإخوة بوشليق" بمقرة و"20 أوت 1955" ببشار، قبل أن يتم تحويلهما بسبب عدم توفر هذين المرفقين على المعايير المطلوبة لاستعمال تقنية الفيديو المساعد (الفار) الذي سيتم استعمالها لأول مرة.