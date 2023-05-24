حج: انطلاق عملية الحجز الالكتروني لتذكرة السفر

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم الأربعاء، في بيان له، عن انطلاق عملية الحجز الالكتروني لتذكرة السفر بالنسبة للمواطنين المسجلين معه المعنيين بأداء مناسك حج موسم 2023م/1444 ه.

وأوضح نفس المصدر أنه و''استكمالا للإجراءات الإدارية المعلن عنها سابقا، يعلم الديوان الوطني للحج والعمرة كافة المواطنين المقبلين على أداء مناسك الحج لهذا الموسم 2023م/1444ه، المسجلين معه، أنهم مدعوون لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالحجز الالكتروني لتذكرة السفر وطباعة وصل الحجز وإيداع وصل حجز تذكرة السفر لدى مصالح الدائرة لاستكمال ملف طلب التأشيرة، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 24 ماي 2023.

وأضاف البيان أن العملية تتم "حصرا عبر البوابة الجزائرية للحج https://bawabetlhadj.dz، كما أن الحجاج الميامين، مدعوون بعد إتمام كل هذه الإجراءات إلى القيام بعملية الحجز الالكتروني لغرفة الإقامة بمكة المكرمة، وطباعة بطاقة الإسكان لتقديمها لمصالح البعثة الوطنية بالبقاع المقدسة".