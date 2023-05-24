زرواطي يتراجع

أعلنت إدارة شبيبة الساورة، اليوم الأربعاء، قرارها بخوض نصف نهائي كأس الجمهورية الذي سيجمعها بأولمبي الشلف، هذا الجمعة، بملعب ميلود هدفي في وهران.

وكان رئيس شبيبة الساورة، محمد زرواطي، قد هدد بمقاطعة المقابلة في حال الإصرار على نقلها من ملعب 20 أوت ببشار إلى وهران.

وجاء في الصفحة الرسمية للنادي على "الفايسبوك": "إدارة شبيبة الساورة وفي مقدمتها السيد محمد زرواطي قررت اللعب من أجل اسم كأس الجمهورية فقط الذي يحمل سيادة بلد المليون ونصف المليون شهيد وتفادي تلطيخ الكرة أو الرياضة الجزائرية بوصمة عار تبقى في تاريخ مسؤولي هذه اللعبة".

وأجرت تشكيلة الفريق، اليوم الأربعاء، أول حصة تدريبية لها بملحق ملعب ميلود هدفي مباشرة بعد الوصول إلى وهران بعد رحلة برية استغرقت 10 ساعات.

وتستضيف شبيبة الساورة منافستها جمعية الشلف يوم الجمعة بملعب "ميلود هدفي" بوهران (سا 18:00) فيما يتنقل شباب بلوزداد يوم السبت (18:00) إلى ملعب "الشهيد حملاوي" بقسنطينة، لمواجهة نجم مقرة في إطار نصف نهائي كأس الجمهورية.

وكان من المقرر أن يدور اللقاءان بملعب "الإخوة بوشليق" بمقرة و"20 أوت 1955" ببشار، قبل أن يتم تحويلهما بسبب عدم توفر هذين المرفقين على المعايير المطلوبة لاستعمال تقنية الفيديو المساعد (الفار) الذي سيتم استعمالها لأول مرة.