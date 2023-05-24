رسميا .. رفع التجميد عن مشروع ملعب سطيف

زفت ولاية سطيف، اليوم الأربعاء، خبرا سارا لعشاق كرة القدم في عاصمة الهضاب العليا بعد إعلانها رفع التجميد عن مشروع ملعب سطيف الجديد.

وجاء في بيان الولاية: "حرصا منه على إعلام المواطنين والتواصل معهم وتنوير الرأي العام بكل المستجدات يعلم والي الولاية، محمد أمين درامشي، كافة ساكنة ولاية سطيف بأنه قد تم رفع التجميد عن عملية الدراسة الخاصة بإنجاز الملعب المتعدد الرياضات 50.000 مقعد بسطيف بمبلغ يقدر بـ125 مليار سنتيم وهي العملية التي عرفت تجميدا منذ سنة 2015".

واضاف ذات البيان: هذه الخطوة الإيجابية التي تعد إضافة للولاية في مجال الهياكل والمنشآت الرياضية تعكس حرص السلطات العمومية على ترقية الممارسة الرياضية والتكفل الأمثل بالنخب الرياضية، فهنيئا لسكان الولاية بهذا المكسب الرياضي الضخم الذي طالما انتظره المواطنون بفارغ الصبر".