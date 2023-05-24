ڨالمة: طوارئ بسبب الأمطار الرعدية الغزيرة

عاشت مصالح الحماية المدنية بولاية ڨالمة، مساء اليوم الأربعاء، حالة طوارئ بعدة بلديات، بسبب الأمطار الرعدية الطوفانية التي تساقطت على إقليم الولاية، والتي أدت إلى ارتفاع منسوب المياه ببعض الوديان وطوفانها بالطمي والشوائب على بعض الجسور، حسبما أعلنته ذات المصالح.

في بلدية حمام النبائل شرقي الولاية، تدخلت مصالح الحماية المدنية، لأجل إنقاذ شخصين كانا عالقين في عمود كهربائي بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار، مثلما أوردت. وببادية لخزارة، قالت الحماية المدنية أن مصالح وحدتها الثانوية بهذه البلدة، تدخلت لأجل سيارة سياحية بدون ركاب كانت مركونة بجنب الوادي بمشتة عقبة الزيتون جرفتها سيول الأمطار الطوفانية، كما تدخلت في عملية منفصلة، لأجل سقوط عمودي كهرباء.

وبوادي الزناتي، تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية، لأجل تسرب مياه الأمطار داخل منزل ببلدية عين رڨادة ، بوجود المنزل في مكان منخفض عن مستوى الطريق العمومي.

وبعاصمة الولاية، تدخل مستخدمو المركز المتقدم وسط، لامتصاص مياه الأمطار من أمام المقر الاجتماعي لدائرة ڨالمة.

وتسببت كميات الأمطار الرعدية المعتبرة التي تساقطت على إقليم ولاية ڨالمة، مساء اليوم، في انتعاش نشاط الأودية عبر العديد من البلديات، مختلفة ارتياحا كبيرا لدى المواطنين والمزارعين، بعد موجة الجفاف التي ضربت الولاية هذا العام. وتناقل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وفيديوهات لحالة نشاط الوديان، خاصة وادي بوحمدان أحد أهم روافد يد بوحمدان بالجنة الغربية من الولاية، ووادي حلبة وبوسرة المغذيين بواظي سيبوس.