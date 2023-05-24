الأمم المتحدة تدرج “الإسلاموفوبيا” بمشروع قرار

أعلنت مندوبة أنقرة لدى اليونسكو، غولنور آيبيت، أن المنظمة الأممية ستدرج مصطلح الإسلاموفوبيا بمشروع قرارها بشأن التمييز والعنصرية، وذلك بمبادرة تركية. وأشارت آيبيت، في كلمة خلال أعمال الدورة الـ216 للمجلس التنفيذي لليونسكو، الأربعاء الماضي، إلى قبول مصطلح الإسلاموفوبيا بالجمعية العامة للأمم المتحدة بمبادرة من تركيا، وأفادت أن دولا عديدة في المجلس التنفيذي لليونسكو عارضت إدراج هذا المصطلح في مشروع قرار المنظمة بشأن التمييز والعنصرية.



وأوضحت المندوبة التركية أن المصطلح سيتم إدراجه في مشروع قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، بشأن التمييز والعنصرية، وأكدت على ضرورة تجنب التمييز ضد جميع الأديان وأولئك الذين يختارون عدم الإيمان بشيء، وشدّدت على ضرورة تضمين المصطلح في وثيقة “خارطة طريق التمييز”.



يشار إلى أن الأمم المتحدة أقرّت، في وقت سابق، اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا، في 15 مارس من كل عام، إحياء لذكرى حادثة إطلاق النار على مسجد كرايس تشيرش في نيوزيلندا عام 2019، والتي أسفرت عن مقتل 51 من المصلين.



