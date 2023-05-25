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التقلبات الجوية تغلق طرقا

مجتمع
25 ماي 2023 ()
إ.ش
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أدت التقلبات الجوية الأخيرة، إلى التسبب في غلق بعض الطرقات الوطنية والولائية.

وأوضح مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني في صفحته الرسمية "طريقي" على الفايسـبوك، أن تساقطات الأمطار أدت إلى غلق الطريق السـريع الرابط بين مدينتي بوسماعيل والدواودة بالضبط على مستوى سكنات عدل بلدية فوكة في كلا الاتجاهين، بسبب ارتفاع منسوب مياه.

ويعرف الطريق الاجتنابي باب حسن أولاد فايت ارتفاع في منسوب المياه على مستوى جسر أولاد فايت.

ويشهد الطريق الوطني رقم 29 على مستوى بلدية مفتاح اتجاه مصنع الاسمنت صعوبة في السير بسبب ارتفاع منسوب مياه.

كما عرف الطريق الولائي رقم 3 في شطره الرابط بين بلديتي شلغوم العيد وتلاغمة جراء ارتفاع منسوب المياه.

وقد تم غلق الطريق الوطني رقم 10 الرابط بين ولاية أم البواقي وعين فكرون، عند المكان المسمى توزلين.

وبالنسبة للطريق الوطني رقم 88 في شطره الرابط بين بلديتي مسكيانة والضلعة مغلق جراء ارتفاع منسوب المياه.

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