Plusieurs routes fermées en raison des pluies

Le centre d’information et de coordination de la circulation de la Gendarmerie nationale a déclaré sur sa page officielle "Tariki" sur Facebook que la pluie avait conduit à la fermeture de l’autoroute entre les villes de Bousmail et Douaouda au niveau de la commune de Fouka dans les deux directions, en raison de l’élévation du niveau d’eau.

La rocade sud entre Baba Hassen et Ouled Fayet connait une élévation du niveau de l’eau au niveau du pont d’Ouled Fayet, tout comme la route nationale 29 dans la commune de Meftah au niveau de l’usine de ciment, et la route municipale 3 entre les communes de Chelghoum LaidetTeleghma, la nationale 10 entre les wilayas d’Oum El Bouaghi et Ain El Fakroun au niveua du lieu-dit Touzline, la nationale 88 entre les communes de Meskiana et Dhalaa.