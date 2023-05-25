الخطوط الجوية تبرمج 78 رحلة لنقل الحجاج

خصصت شركة الخطوط الجوية الجزائرية 78 رحلة لنقل الحجاج نحو البقاع المقدسة خلال موسم الحج 1444/2023، حسبما أفاد به المدير المركزي للمبيعات والشبكات بالشركة، نذير حاج سعيد.

وفي تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، أوضح حاج سعيد أن عدد رحلات الخطوط الجوية الجزائرية، حسب آخر تحديث، يبلغ 78 رحلة من بين 137 رحلة مبرمجة نحو البقاع المقدسة هذا الموسم، في حين تتكفل شركتان سعوديتان بالرحلات المتبقية.

ووفقا للمسؤول ذاته، يشمل برنامج رحلات الحج المنظمة من طرف الشركات الثلاث تسعة مطارات، وذلك بعد إضافة مطارات تمنراست، أدرار والأغواط إلى قائمة المطارات الوطنية المعنية بنقل الحجاج مباشرة نحو البقاع المقدسة، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتقدر حصة مطار الجزائر العاصمة "هواري بومدين" من إجمالي رحلات الحج 48 رحلة، مقابل 23 رحلة لمطار وهران، 28 رحلة لمطار قسنطينة، 12 رحلة لمطار ورقلة، 9 رحلات لمطار عنابة، 3 رحلات لمطار أدرار، 7 رحلات لمطار بشار، 6 رحلات لمطار الأغواط ورحلة واحدة لمطار تمنراست.

أما بخصوص موعد أول رحلة للحجاج، فكشف حاج سعيد أنها ستكون ليلة الأربعاء إلى الخميس من الأسبوع المقبل، عبر مطار "هواري بومدين" بالجزائر العاصمة.

ويمكن للحجاج الراغبين في حجز الرحلات واقتناء التذاكر الخاصة بهم، استخدام المنصة الرقمية "بوابة الحج"، التي أطلقها الديوان الوطني للحج والعمرة، وذلك ابتداء من اليوم الأربعاء.

ومن خلال الرقم الخاص الذي يمنح له، يمكن للحاج الولوج لهذه المنصة، للاطلاع على المطار الذي سيسافر عبره، وبرنامج الرحلات الخاص بالجوية الجزائرية (والشركتين السعوديتين المشاركتين في عملية نقل الحجاج الجزائريين نحو البقاع المقدسة)، إضافة إلى اختيار اليوم والتوقيت الذي يناسبه، حسب حاج سعيد.

وبعد الانتهاء من هذه العملية، يضيف المصدر، يتم على مستوى مركز الحجز التابع للجوية الجزائرية "جمع المعلومات وتلبية خيارات الحاج في أسرع وقت ممكن".

وسيكون بمقدور الحجاج ابتداء من اليوم استخراج التذاكر التي ستصلهم عبر البريد الالكتروني وطبعها "دون الحاجة للتنقل إلى الوكالات التجارية للشركة"، يقول حاج سعيد.