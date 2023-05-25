التقلبات الجوية.. تنصيب خلية مركزية لمتابعة تطور الوضعية

نصبت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الخميس، خلية مركزية على إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي مست عددا من ولايات الوطن، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أنه "على إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي مست عددا من ولايات وسط وشرق الوطن، تم تنصيب خلية مركزية على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تعنى بمتابعة متواصلة لتطور الوضعية وضمان التكفل السريع بمخلفات هذه التقلبات، وذلك بالتنسيق مع مختلف الهيئات والمصالح المختصة".

وفي سياق ذي صلة، ذكر بيان الوزارة أنه تم تسجيل "حالة لطفلة مفقودة بولاية قالمة، تبلغ من العمر سبع سنوات"، مشيرا إلى أن عمليات البحث عنها متواصلة، مبرزا في آن واحد نجاح مصالح الحماية المدنية في إجلاء "سبعة وعشرين (27) رعية إفريقية بذات الولاية، كانت محاصرة بالمياه نتيجة ارتفاع منسوب الأودية".

كما تم تسجيل أيضا "بعض الخسائر المادية وتذبذبا في الحركة المرورية عبر عدد من الطرق والمسالك ببعض الولايات".

وفي هذا الإطار، طمأنت وزارة الداخلية الرأي العام، مؤكدة أنها جندت "جميع المصالح المحلية ميدانيا للتحكم في الآثار المادية المسجلة واستتباب الوضع الطبيعي"، مهيبة بـ "المواطنات والمواطنين التحلي بالحيطة واليقظة والاقتداء بإرشادات السلامة".