سببان يدفعان بشيكتاش للتخلي عن غزال

كشف تقرير تركي أن نادي بشيكتاش، يكون قد فصل في مستقبل لاعبه الدولي الجزائري رشيد غزال المرتبط بعقد يمتد إلى غاية 2024.

وأوضحت صحيفة" aksam"، أن الفريق التركي يستعد لفك إرتباطه باللاعب السابق لأولمبيك ليون وفيورنتينا الإيطالي.

وحسب المصدر ذاته، فإن إدارة بشيكتاش مستعدة لبيع اللاعب الذي يتواجد محل أطماع فرق خليجية، والسبب في ذلك هو توالي الإصابات وراتبه المرتفع.

ومن المتوقع أن يدرس بشيكتاش في العروض المستقبلية لرشيد غزال في نهاية الموسم،خاصة وأن المدرب شينول غونيش ،كان قد صرح في وقت سابق بأنه "كان موسم ضائع لغزال".

وسجل رشيد غزال الذي لعب 11 مباراة في الدوري التركي هدفين وصنع 3 تمريرات حاسمة.

يذكر أن غزال غاب كذلك عن صفوف " الخضر" منذ مدة بسبب الإصابات المتوالية.