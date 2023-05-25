تيبازة: وفاة طفل في انهيار حائط ببلدية خميستي

سجلت بلدية خميستي في تيبازة اليوم، وفاة طفل في التاسعة متأثرا بجروح خطيرة على اثر انهيار جدار لملعب جواري بخميستي.

كما تواصل الحماية المدنية مدعومة من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية الدار البيضاء القيام بعمليات دحر وامتصاص المياه بسبب ارتفاع منسوب المياه الذي مس معظم أحياء وسكنات بلديات الدواودة، القليعة، فوكة، بوسماعيل والشعيبة.

كما تدعمت فرق التدخل بغطاسين من الحماية المدنية لكل من مديرية الحماية المدنية لولاية عين الدفلى، البليدة، المدية والوحدة الوطنية للتدريب والتدخل فيما لا تزال العمليات جارية.

وسجلت البلديات المذكورة خسائر في البنايات والطرقات والهياكل التربوية، وانغمار الطرقات.