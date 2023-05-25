جديد مشروع المدينة الإعلامية

ترأس وزير السكن والعمران، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، اجتماعا تقنياً خاص بالتحضير لوضع حجر الأساس للمدينة الإعلامية، وذلك التزاما بتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب ما جاء في الصفحة الرسمية لوزارة السكن على "الفايسبوك"، فان الاجتماع حضره مكاتب الدراسات المكلفة بهندسة المدينة الإعلامية والتي قدمت عدة مقترحات لمشاريع تصاميم أولية لهذه المدينة على أن يتم عرضها على لجنة سيتم تشكيلها من عدة قطاعات وزارية توكل لها مهمة اختيار التصميم النهائي وفقاً لدفتر الشروط.

وكانت الحكومة قد درست خلال اجتماعها، شهر فيفري الماضي، برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، عرض قدمه كل من وزير الاتصال ووزير السكن والعمران والمدينة، حول مشروع إنجاز مدينة إعلامية تحت مسمى (DZAIR Media CITY).

وحسب بيان مصالح الوزير الأول، يهدف هذا المشروع الكبير إلى ترقية القطاع السمعي البصري في الجزائر من خلال إنجاز منشأة شاملة ومتكاملة تضم أهم الفاعلين والأنشطة الإعلامية، المتمثلة تحديدا في استوديوهات القنوات التلفزية والإذاعية العمومية والخاصة، والنقل الآني الذي يضمن البث عبر أحدث المنصات التكنولوجية مع مركز بيانات كبير يقوم على أساس الذكاء الاصطناعي.

وأضاف بيان الحكومة "علاوة على ذلك، من المقرر إنشاء منطقة حرة لاحتضان منصات المتعاملين الدوليين للشبكات الاجتماعية التي ستستعمل هذا الجسر لإيصال محتوياتها إلى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا".