الجلفة: إطلاق منصة رقمية خاصة بمنحة التمدرس

أطلقت مديرية التربية لولاية الجلفة منصة رقمية خاصة بطالبي المنحة المدرسية المقدرة بـ5000 دج التي خصصتها الدولة لفئة المعوزين لمساعدتهم على تمدرس أبنائهم، ويأتي إطلاق هذه المنصة بمصلحة البرمجة والمتابعة بغية تسهيل عملية الحجز والتحكم أكثر في إحصائيات طالبي المنحة المدرسية الخاصة باعتبارها مرتبطة بمجانية الكتاب المدرسي.

ويأتي هذا العمل تمهيدا لمنصات أخرى سيتم إطلاقها تباعا ترتبط بأعمال المصلحة كالمنصة الرقمية الخاصة بالبطاقة الوصفية والبطاقة الفنية وغيرها.

من خلالها قامت مديرية التربية بإرسال مختلف الحسابات الخاصة بالمنصة إلى مديري المؤسسات عن طريق الخدمة الالكترونية.