روسيا تنقل أسلحة نووية إلى هذا البلد

أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو الخميس أن روسيا باشرت نقل أسلحة نووية إلى بلاده، في ترجمة للانتشار الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين سابقا.

وقال لوكاشنكو ردا على سؤال لصحافي في مقطع مصور بث على قناة تلغرام غير الرسمية للرئاسة البيلاروسية، إن "نقل الأسلحة النووي بدأ".

وكان الرئيس الروسي أعلن في 25 مارس أن موسكو ستنشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروس الواقعة على أبواب الاتحاد الأوروبي، ما أثار مخاوف من تصعيد للنزاع في أوكرانيا.

وأثار الإعلان انتقادات الدول الغربية، علما بأن الرئيس الروسي لوح منذ بدء هجومه على أوكرانيا في فيفري 2022 بإمكان استخدامه السلاح النووي.