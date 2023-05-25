الخارجية البريطانية تجدد دعمها للشعب الصحراوي

جددت وزارة الخارجية البريطانية دعمها للجهود الأممية الرامية إلى إيجاد حل عادل ودائم يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.

وقال ممثل وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، في البرلمان، دايفيد روثلي في رده على سؤال للبرلماني نافيندو ميشرا، عضو لجنة الصداقة مع الشعب الصحراوي بشأن الخطوات الدبلوماسية الأخيرة التي اتخذتها وزارته للمساعدة في حل النزاع في الصحراء الغربية، أن "المملكة المتحدة تدعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل عادل ودائم ومقبول يضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية".

وجددت الخارجية دعم المملكة المتحدة لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، "عبر اشراك الشركاء الرئيسيين بانتظام لتشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية".

وكان وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، اللورد طارق أحمد من ويمبلدون، قد جدد موقف بلاده من الملف الصحراوي خلال الحوار الاستراتيجي الرابع بين المملكة المتحدة والمغرب في 9 ماي الجاري.

وهو نفس الموقف الذي عبرت عنه الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة بالأمم المتحدة، باربرة وودوارد، للطرف المغربي في 18 أفريل الماضي. وخلال لقاء نظمته المجموعة البرلمانية متعددة الأطراف حول الصحراء الغربية يوم 10 ماي بمقر البرلمان البريطاني بمناسبة الذكرى الـ50 لتأسيس جبهة البوليساريو، أكد رئيس المجموعة، بين لايك، دعمه لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مثمنا موقفه بلاده "الايجابي" إزاء القضية الصحراوية و التزامها بحل سياسي يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.