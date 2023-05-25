الجزائر تحصد عدة مقاعد في مختلف الهيئات العربية

سجلت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ارتياحا كبيرا النتائج المسجلة في انتخابات الهيئات الدستورية والنظامية لمنظمة العمل العربية والتي أجريت خلال الدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربي، المقامة مصر في الفترة الممتدة من 22 إلى 29 ماي 2023.

ووفق بيان لوزارة العمل، أن الانتخابات عرفت حصد ممثلي الجزائر للعديد من المقاعد في مختلف الهيئات بعنوان العهدة الانتخابية 2023-2025، حيث تم انتخاب كل من:

*سعيدة نغزة رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، عضوا أصليا في مجلس إدارة منظمة العمل العربية عن فريق أصحاب العمل.

*عاشور تلي عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عضوا أصليا في مجلس إدارة منظمة العمل العربية عن فريق العمال.

*كما تم اختيار ممثل الحكومة، بوعلام عيساوي عضوا في لجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي.

*علاوة على ذلك، فقد تم اقتراح كل من فريدة عمايدية ممثلة عن الحكومة في لجنة المرأة وسعاد برودي ممثلة عن عمال، عضوا في لجنة المرأة ولجنة المالية.

من جهة أخرى، فقد قدمت الجزائر دعوة رسمية لمنظمة العمل العربية لعقد اجتماع مجلس إدارتها في دورته الـ 99 بالجزائر.