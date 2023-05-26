الطرق المقطوعة بسبب ارتفاع منسوب المياه

تسببت التقلبات الجوية الأخيرة، في ارتفاع منسوب المياه وفيضانات بالوديان، مما أدى إلى قطع الطرق والمسالك في بعض الولايات.

ووفق بيان مصالح الدرك الوطني عبر صفحة "طريقي" على الفيسبوك، أفادت أن التقلبات الجوية الأخيرة، تسببت في قطع الطرق لاسيما الطريق الولائي رقم 149 بولاية تبسة، في شطره الرابط بين الطريق الوطني رقم 149أ و أولاد رشاش.

كما سبب ارتفاع منسوب المياه بولاية المسيلة، في غلق الطريق الولائي رقم 03 في شطره الرابط بين بلديتي بن سرور وأمسيف.

وقدمت ذات المصالح نصائح وإرشادات، لمستعملي الطريق بتوخي الحيطة والحذر وعدم المغامرة في قطع الطرق المغلقة بسبب ارتفاع منسوب المياه.