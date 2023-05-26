أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط الخام خلال تعاملات آخر جلسات الأسبوع اليوم الجمعة، بعدما تراجعت مساء أمس الخميس بشكل حاد خلال التداولات، وسط تأثير السوق بتصريحات مسؤولين بارزين قبل اجتماع "أوبك+" المقبل.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي "ألكسندر نوفاك"، أمس، إن تحالف "أوبك+" قد لا يغير مستويات الإنتاج خلال اجتماع شهر جوان المقبل، والذي من المقرر أن يُعقد في فيينا الأسبوع المقبل.

وانتعشت أسعار عقود خام برنت القياسي الآجلة تسليم جويلية العام الجاري، بنسبة 0.30% لتصل خلال تداولات آخر الجلسات الأسبوعية إلى 76.49 دولار للبرميل (وقت نشر الخبر).

وفي الاتجاه الصاعد نفسه، نمت أسعار عقود خام غرب تكساس الأمريكي تسليم جويلية المقبل بمعدل 0.53% ليسجل خلال التعاملات 72.21 دولار للبرميل.