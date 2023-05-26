غليزان: امرأة ضمن شبكة تنشط في المتاجرة بالمهلوسات

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثامن بأمن ولاية غليزان من الإطاحة بامرأة وشريكها متورطين في ترويج المؤثرات العقلية مع حجز 1106 قرص مهلويس، وهذا بعد معلومات تفيد بوجود امرأة قادمة من إحدى الولايات الجنوبية الشرقية للبلاد بحوزتها كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

وبعد عملية الترصد، وبعد التنسيق مع النيابة المحلية تم توقيف المشتبه فيها بمدينة غليزان أين ضبط بحوزتها 1080 قرص مهلوس كانت تخفيها بداخل حقيبتها اليدوية ومبلغ مالي قدره 17000دج من عائدات الترويج.

ومواصلة للتحقيق تم تفتيش مسكن المشتبه فيها بموجب إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان أين تم ضبط كمية إضافية من المؤثرات العقلية مقدرة بـ 26 قرصا مهلوسا.

وقد مكنت التحقيقات التي باشرتها المصلحة من تحديد هوية شريكها وتوقيفه أين تم ضبط بحوزته على مبلغ مالي قدره 51000 دج من عائدات الترويج خلال تفتيش مسكنه. وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.