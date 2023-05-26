قسنطينة: توقيف 3 أشخاص وحجز قرابة 15 ألف قرص مهلوس

تمكنت فرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية قسنطينة، من حجز 14 ألف و500 قرص من المؤثرات العقلية ذات المنشأ الأجنبي وتوقف 03 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و39 سنة عن تهمة التهريب باستعمال وسيلة نقل في إطار جماعة إجرامية منظمة، الممارسة غير الشرعية لمهنة الصيدلة، عدم احترام الأحكام المتعلقة بالمراقبة الأمنية للأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.

حيثيات القضية تعود لاستغلال مصالح الشرطة لمعلومات مفادها عزم مجموعة من الأشخاص على إدخال كمية من المؤثرات العقلية، ذات منشأ أجنبي والمعروفة في الوسط الإجرامي "الصاروخ"، قادمين من إحدى الولايات المجاورة، التحريات التي باشرتها عناصر الفرقة مكنت من تحديد المركبتين المشتبه فيهما، ليتم إعداد خطة عملية مكنت من توقيف المركبتين على مستوى أحد مداخل ولاية قسنطينة بعد نصب نقطة أمنية.

وبإخضاعهما لعملية التفتيش القانونية تم العثور على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر بـ 14500 كبسولة ذات منشأ الأجنبي كانت مخبأة بإحكام، كما تم توقيف الأشخاص الثلاثة الذين كانوا على متنهما وتحويلهم إلى مقر الفرقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، قبل أن يقدموا لوكيل الجمهورية بمحكمة الاختصاص.