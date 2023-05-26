وضع حيز الخدمة جزء من الطريق الإجتنابي لبومرداس قريبا

سيتم وضع حيز الخدمة جزء من مشروع الطريق الإجتنابي لمدينة بومرداس الممتد على طول حوالي 3 كلم في جوان المقبل، حسبما علم من مصالح الولاية.

وأوضح والي بومرداس يحي يحياتن، خلال زيارة عمل وتفقد قام بها مساء أمس الخميس، أن نسبة تقدم أشغال إنجاز هذا المشروع الذي "سيساهم في فك الخناق" عن الجهة الشرقية-الشمالية لعاصمة الولاية، "جد متقدمة ويرتقب وضع المشروع حيز الخدمة خلال شهر جوان المقبل".

وأضاف يحياتن، أن هذا المقطع من هذا الطريق الذي يعد جزء من مشروع أكبر يمتد على طول 15 كلم ويجري إنجازه تدريجيا، يمتد على طول حوالي 3 كلم ويربط بين الطريق الولائي رقم 146 بتيجلابين بمنطقة "اللوز" (شرق) والطريقين الوطنيين رقم 5 ورقم 24 إلى غاية مدينة قورصو (شمال).

وأشار ذات المسؤول، إلى أن الجزء المتبقي من المشروع يعرف هو الآخر "تقدما في الإنجاز"، بعد رفع كل العراقيل التي كانت تحول دون ذلك من نزع للملكية وتعويض المتضررين وتحويل مسارات الشبكات ورصد الاعتمادات المالية ويرتقب تسليمه مطلع سنة 2024.

وسيربط المشروع الكلي الذي خصص له غلاف مالي يقدر بـ 6 ملايير دج والذي سلم منه إلى حد اليوم جزء يمتد على طول نحو5 كلم، بين منطقتي الكرمة والصغيرات بالطريق الوطني رقم 24 ومنطقة اللوز بضواحي مدينة بومرداس ومنطقة قورصو بالطريق الولائي رقم 146 باتجاه مدينة تيجلابين والطريق الوطني رقم 5.

وأشار مسؤول الجهاز التنفيذي بالولاية إلى أن هذا المشروع الحيوي الذي تم الرفع من وتيرة أشغال إنجازه لتسليمه في آجاله المحددة، يعد "مكسبا تنمويا اقتصاديا واجتماعيا" باعتباره أحد أكبر مشاريع البنية التحتية بالولاي، لافتا إلى أنه سيساهم لدى دخوله حيز الخدمة في فك الخناق المروري الذي تشهده المدينة لاسيما خلال موسم الاصطياف بالإضافة إلى فتح آفاق تنموية للمدينة والمناطق المجاورة لها وتجنب الطريق الحالي الرابط بين مدينة بومرداس والطريق الوطني رقم 5 مرورا ببلدية تيجلابين.

كما سيتيح هذا المشروع خيارات متعددة لكل مستعملي الطريق من حيث سلك كل الاتجاهات الممكنة سواء نحو الجهة الشرقية-الجنوبية من الولاية أو نحو ولايات تيزي وزو والبويرة والجزائر العاصمة، ناهيك عن فك العزلة عن كل الجهة التي يمر بها مسار الطريق.