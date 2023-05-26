إيران تطلق سراح عامل إغاثة بلجيكي

أطلقت إيران الجمعة سراح عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل وفق ما أعلن الجمعة رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، فيما أعلنت مسقط عن عملية تبادل سجناء بين طهران وبروكسل تمت بوساطة عمانية.

في السياق، قال دي كرو: "الليلة الماضية، تم نقل أوليفييه إلى عُمان حيث تكفل به فريق من العسكريين والدبلوماسيين البلجيكيين. وأجرى هناك فحوصا طبية صباح اليوم لتقييم حالته الصحية وإتاحة عودته في أفضل الظروف الممكنة".

وأضاف نفس المتحدث: "إذا سار كل شيء كما هو متوقع، فسيكون بيننا الليلة". وتابع دي كرو: "أمضى أوليفييه 455 يوما في السجن في طهران في ظروف لا تطاق، (بالرغم من أنه) بريء".

وكان عامل الإغاثة البلجيكي قد أوقف في 24 فيفري بطهران، قبل أن يحكم عليه بالسجن 40 عاما بتهمة "التجسس". وطالبت بروكسل باستمرار السلطات الإيرانية بالإفراج عنه، معتبرة أنه "بريء".