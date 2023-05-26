مقابلة "نهائية" لحسم بطاقة الصعود

تأجل حسم صاحب بطاقة الصعود الثانية إلى الرابطة المحترفة الأولى بين نجم بن عكنون وترجي مستغانم إلى الجولة الأخيرة من الرابطة الثانية (مجموعة وسط-غرب).

ولم تسفر مقابلات الجولة الـ29، التي أجريت مساء اليوم الجمعة، عن أي تغيير في مقدمة الترتيب حيث حافظ النادي العاصمي على الصدارة بعد عودته بفوز من تلمسان (1-3)، وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف، ترجي مستغانم، الذي فاز بدوره على صفاء خميس مليانة بنتيجة (4-1).

وسيلتقي الفريقان في لقاء حاسم بالعاصمة خلال الجولة الأخيرة، حيث يكفي نجم بن عكنون التعادل من أجل تحقيق صعود تاريخي، فيما سيكون "الحواتة" مطالبون بتحقيق نتيجة الفوز بأي نتيجة من أجل الالتحاق بقسم النخبة.

وكان اتحاد سوف قد حسم بطاقة الصعود الأولى عن مجموعة وسط-شرق لأول مرة في تاريخه.

نتائج الجولة الـ29 والترتيب:

شباب المشرية - شباب تموشنت 2-3

نصر حسين داي - مستقبل وادي سلي 4-2

ترجي مستغانم - صفاء خميس مليانة 4-1

شبيبة تيارت - غالي معسكر 3-3

جمعية وهران - رائد القبة 0-2

مولودية سعيدة - سريع غليزان 6-0

وداد بوفاريك - أولمبي المدية 0-2

وداد تلمسان - نجم بن عكنون 1-3

الترتيب نقاط لعب

1. نجم بن عكنون 66 29

2. ترجي مستغانم 65 29

3. شبيبة تيارت 58 29

4. شباب المشرية 51 29

5. شباب تموشنت 48 29

6. مستقبل وادي سلي 46 29

7. صفاء خميس مليانة 42 29

8 . وداد بوفاريك 41 29

9. نصر حسين داي 35 29

10 . جمعية وهران 34 29

11. غالي معسكر 31 29

--. رائد القبة 31 29

--. أولمبي المدية 31 28

14. مولودية سعيدة 30 29

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15. وداد تلمسان 25 29 سقط إلى قسم ما بين الرابطات

16. سريع غليزان 00 29 سقط إلى قسم ما بين الرابطات.