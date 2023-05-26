برج بوعريريج: حجز ألف قرص مهلوس

ألقت فرقة البحث والتدخل التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بأمن برج بوعريريج القبض على متهم بحيازة وتخزين المؤثرات العقلية ذات منشأ أجنبي موردة إلى التراب الوطني طريق التهريب قصد البيع وحيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر.

وتعود حيثيات القضية إلى استغلال معلومات عن حيازة المتهم لكمية من المؤثرات العقلية على مستوى مسكنه قصد بيعها فقامت الفرقة، وبناء على إذن بالتفتيش صادر عن النيابة المحلية بتفتيش مسكن المشتبه به وعثرت على 1049 كبسولة ذات منشأ أجنبي ومبلغ مالي قدره 248.000 دج من عائدات البيع كما تم العثور على سيف وخنجر، وتم إنجاز ملف قضائي ضده قدم بموجبه أمام النيابة المحلية التي أحالته على المحاكمة وفق إجراءات المثول الفوري وإيداعه بالمؤسسة العقابية.