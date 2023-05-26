بريطانيا تجدد دعم الجهود الاممية في الصحراء الغربية

جددت وزارة الخارجية البريطانية دعمها للجهود الأممية الرامية إلى إيجاد حل عادل ودائم يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.

جاء هذا في إجابة لممثل وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية دايفيد روثلي، على سؤال في البرلمان طرحه النائب نافيندو ميشرا، عضو لجنة الصداقة مع الشعب الصحراوي.

وكان سؤال النائب حول الخطوات الدبلوماسية الأخيرة التي اتخذتها الخارجية البريطانية للمساعدة في حل النزاع في الصحراء الغربية.

وقد أكد الوزير روثلي في إجابته أن “المملكة المتحدة تدعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل عادل ودائم ومقبول، يضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية”.

كما عبّر روثلي عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا.