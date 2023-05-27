الجلفة: تربص جهوي لرياضة الأيكيدو بحاسي بحبح

50 مصارعا حضروا التربص الجهوي الذي احتضنته دار الشباب الشهيد لبيض قويدر ببلدية حاسي بحبح في الجلفة. ممثلين لأربع ولايات وذلك في إطار البرنامج الوطني للاتحادية الجزائرية للايكيدو من أجل إعادة إحياء الفروع وأقطاب الأكيدو التربص شارك فيه مصارعين (أصاغر، أواسط، وأكابر، وحاملي حزام أسود) من الجزائر، البليدة، قصر البخاري بالمدية، وعين وسارة، حاسي بحبح بالجلفة.

وقد أشرف على هذا التربص مديرية الشباب والرياضة ممثلة في الاستاذ عالم لخضر رئيس مصلحة الانشطة البدنية والرياضية ومؤطرين من بينهم الدكتور قرباج عضو اللجنة التقنية والدكتور قنونة والدكتور مزوار والدكتور ولد علي يوسف مؤسس رياضة الأيكيدو بولاية الجلفة سنة 1989.

تحت إشراف الأستاذ الخبير الدولي ناصر رويبح رئيس الاتحادية (درجة سابعة)، الذي ركزّ فيه رفقة المؤطرين الآخرين على تقنيات الدفاع والهجوم على مستوى البساط، وباستعمال السلاح في الحالتين في مرحلة ثانية، مع حرص هؤلاء المؤطرين على إفادة المصارعين المشاركين، وخاصة المبتدئين منهم بالخبرة الكبيرة التي يتمتعون بها، التي ستنفعهم مستقبلا .

وعبّر الأستاذ رويبح عن سعادته الكبيرة بحضور ذلك العدد من الرياضيين، ومنهم من يداوم على حضور مختلف التربصات التكوينية، التي هي فضلا عن كونها تفيد من الناحية التقنية لمعرفة كل ما هو جديد في رياضة الأيكيدو، فهي فرصة للاحتكاك بين المؤطرين والمصارعين ولقاءات للتعارف بين الرياضيين أنفسهم.

وقد وقف الأساتذة الخبراء على حسن تطبيق الممتحنين لمعارفهم وتصحيح أخطائهم من خلال تدخلاتهم بين الحين والأخر.

وفي نهاية التربص تم تكريم كل من الدكتور ولد علي يوسف مؤسس رياضة الأيكيدو بولاية الجلفة سنة 1989 من طرف الاتحادية نظير ما قدمه للرياضة بصفة عامة وبالخصوص رياضة الأيكيدو و مولود عليوي مدرب فرع حاسي بحبح والدكتور قنونة عبد الحميد مسؤول التنظيم و سدات حكيم مسؤول الإعلام والاتصال.

من خلاله كذلك تم تكريم الراحل وفقيد رياضة الأيكيدو وهو أحد أعمدتها وإطارتها بولاية الجلفة المرحوم ميساوي جعفر وهذا بحضور أخ المرحوم الذي أثني على هذا التكريم المميز.