تصريحات بن شيخة عشية النهائي القاري

نشط مدرب اتحاد الجزائر، عب الحق بن شيخة، اليوم السبت، ندوة صحفية عشية ذهاب نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية ضد يانغ أفريكانز التنزاني في العاصمة دار السلام.

وأكد بن شيخة في إجاباته على أسئلة الصحافة بتنزانيا أنه لا يهتم للغيابات المحتملة في تشكيلة المنافس، بل يركز على نقاط قوة فريقه، مضيفا أنه سيحاول الاحتفاظ بالكرة وعدم ترك المساحات.

وحسب "الجنرال" فإن فريقه سيحاول لعب كرة القدم مثلما يفعل في الجزائر وعدم الاكتفاء بالركون في الدفاع، مضيفا أن يانغ أفريكانز يضم عدة لاعبين مميزين من بينهم المهاجم الخطير فيستون مايلي وهو ما يحتم عليه عدم التركيز على لاعب واحد من المنافس.

وأكد بن شيخة أنه لن يركز على حالة الطقس باعتبار أن فريقه مطالب بأن يكون في مستوى الحدث من كل الجوانب.

وجدد بن شيخة احترامه الكبير للمنافس الذي بلغ نهائي المنافسة الإفريقية، في المقابل أكد أن الجزائريين لا يخشون أحدا خاصة في هذا المستوى، مضيفا أنه مهما تكون نتيجة مقابلة الغد ستبقى مقابلة ثانية في الجزائر.

وتحدث بن شيخة عن الحافز الشخصي في هذا النهائي وهو تحقيق أول لقب له كمدرب في الجزائر، بعد نيله عدة ألقاب خارج بلاده، مضيفا أن سيسعى لأن يكون فريقه في مستوى تطلعات كل الشعب الجزائري وليس أنصار اتحاد العاصمة فقط.