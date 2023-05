Le président Tebboune félicite les étudiants algériens lauréats en Chine

Le président de la République a félicité les étudiants algériens qui ont été distingués en Chine, et qui sont issus des universités de Batna, de Bejaïa d'Alger et d'Alger 1, de Blida, Saida, de Sidi Bel Abbès, d'Oran et de Tlemcen.

Ces derniers ont pris les premières et deuxièmes places dans un concours international de technologies à Shenzhen en Chine.

« Félicitations à nos étudiants issus des universités et des écoles de Batna, Bejaïa, Alger, Alger 1, Blida 1, Saïda, Sidi Bel Abbès, Oran et Tlemcen pour avoir déroché la première et la deuxième place au concours international de la technologie qui s’est tenu à Shenzhen en Chine. Bon courage et à d’autres succès » a écrit le Président Tebboune.

Les étudiants algériens ont remporté le premier prix mondial en "CLOUD" et "NETWORK" et second prix en "COMPUTING" du concours mondial de "Huawei ICT Compétition", a annoncé ce fournisseur mondial d'équipements et d'infrastructures TIC.