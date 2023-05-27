الرئيس تبون يهنئ الطلبة المتوجين في الصين

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، الطلبة المتوجين في هذه المسابقة العالمية "هواوي" لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وكتب رئيس الجمهورية على صفحته في "الفايسبوك: "مبروك لطلبتنا من جامعات ومدارس باتنة، بجاية، الجزائر، الجزائر 1، البليدة 1، سعيدة، سيدي بلعباس، وهران وتلمسان، على تتويجهم بالمراتب الأولى والثانية في المسابقة الدولية، للتكنولوجيات بشنزين الصينية..بالتوفيق في انتصارات أخرى إن شاء الله".

وتوج فريقان جزائريان بالمرتبتين الأولى والثانية في منافستين مختلفتين في إطار فعاليات الطبعة الرابعة لمسابقة "هواوي" لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي احتضنتها الصين في الفترة الممتدة ما بين 23 و26 ماي الجاري.

وقد انطلقت فعاليات هذه المسابقة الأربعاء الماضي، بمشاركة 15 طالبا جزائريا موزعين عبر خمس فرق، من بين أكثر من 400 طالب مثلوا 74 دولة. للإشارة، الطلبة المتأهلين للمسابقة النهائية اعتلوا صدارة القارة الإفريقية، بعد حصولهم على الخمس مراتب الأولى من بين 28 دولة و50 فريقا.

وقد استقطب هذا الحدث في طبعته لهذا العام "أكثر من 120.000 مشارك من 74 دولة، يمثلون ألفي جامعة".